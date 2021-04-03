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Korona Virüs 3 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

3 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Koronavirüs vaka sayısı düne göre arttı. Son 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Toplam vefat sayısı ise 186 artarak 32 bin 78'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 19:19:00 -
3 Nisan koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere toplam 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186 olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 78'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 24 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

Dünkü vaka sayısı 42 binin üstündeydi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.

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