3. Lig takımı Bayern Münih ve Frankfurt'u eledi
Almanya Kupası 2. turunda Bayern Münih'i eleyen 3. Lig ekibi Saarbrücken, son 16 turunda da Eintracht Frankfurt'u kupadan eledi.
Almanya Kupası son 16 turunda 3. Lig ekiplerinden Saarbrücken sahasında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Saarbrücken'e galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Brünker ile 78. dakikada Kerber kaydetti. Frankfurt'ta Futkeu 82. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Saarbrücken, Almanya Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Frankfurt turnuvaya veda etti.
Devleri eliyorlar
Saarbrücken 2. tur maçında da bir başka Bundesliga ekibi Bayern Münih'i eleyerek son 16 turuna yükselmişlerdi.
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Karşılaşmanın 16 .dakikasında Bayern Münih, Müller'in 16. dakikasında 1-0 öne geçmesine rağmen 45+1'de Sontheimer skoru 1-1'e taşıyan golü attı.
Mücadele 1-1 berabere devam ederken 90+6. dakikada Gaus, ağları havalandırmayı başardı ve Saarbrücken sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla beraber 3. Lig ekibi adını son 16 turuna yazdırırken Bayern Münih ise kupaya veda etmişti.
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