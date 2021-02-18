  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya 3 Kuzey Koreli hakkında dava açtılar! 1.3 milyar dolarlık soygun
Dünya

3 Kuzey Koreli hakkında dava açtılar! 1.3 milyar dolarlık soygun

ABD'de, Kuzey Kore vatandaşı olan 3 hacker hakkında, 1.3 milyar dolar değerinde zarar oluşturma suçlamasıyla dava açıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 22:29:00 -
3 Kuzey Koreli hakkında dava açtılar! 1.3 milyar dolarlık soygun

ABD Adalet Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalardan ve şahıslardan 1,3 milyar dolardan fazla kripto para çalmayı amaçladıkları gerekçesiyle üç Kuzey Koreliyi suçladı.

Başsavcı Yardımcısı John Demers konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silah yerine klavye kullanan, para çuvalları yerine kripto para cüzdanlarını çalan Kuzey Kore ajanları, dünyanın önde gelen banka soyguncularıdır." diye konuştu. Demers, "Kuzey Kore, devlet kaynaklarını yüz milyonlarca doları çalmak için kullanan bayraklı bir suç örgütü haline geldi." dedi.

İddianamede, 31 yaşındaki Jon Chang Hyok, 27 yaşındaki Kim Il ve 36 yaşındaki Park Jin Hyok'un Kuzey Kore'nin askeri istihbarat servisleri için çalışırken para çaldığı ileri sürülüyor.

İddianameye göre sanıklar, Sony'nin hacklenmesi, Bank of Bangladesh'in 81 milyon dolarlık siber soygunu ve WannaCry fidye yazılımının geliştirilmesi de dahil olmak üzere bugüne kadarki en zarar verici siber saldırılardan sorumlu.

Suçlanan üç kişinin, Kuzey Kore'de oldukları düşünülüyor.

Kaynak: star.com.tr

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken Türkiye hamlesi: FETÖ ve PKK'yı terör listesine dahil edelim
Dünya

Dikkat çeken Türkiye hamlesi: FETÖ ve PKK'yı terör listesine dahil edelim

Kosova'nın Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, FETÖ VE PKK/PYD'nin ülkelerinde terör örgütleri listesine alınması konusunda önemli bir öne..
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki..
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay