3 Kuzey Koreli hakkında dava açtılar! 1.3 milyar dolarlık soygun

ABD Adalet Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bankalardan ve şahıslardan 1,3 milyar dolardan fazla kripto para çalmayı amaçladıkları gerekçesiyle üç Kuzey Koreliyi suçladı.

Başsavcı Yardımcısı John Demers konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Silah yerine klavye kullanan, para çuvalları yerine kripto para cüzdanlarını çalan Kuzey Kore ajanları, dünyanın önde gelen banka soyguncularıdır." diye konuştu. Demers, "Kuzey Kore, devlet kaynaklarını yüz milyonlarca doları çalmak için kullanan bayraklı bir suç örgütü haline geldi." dedi.

İddianamede, 31 yaşındaki Jon Chang Hyok, 27 yaşındaki Kim Il ve 36 yaşındaki Park Jin Hyok'un Kuzey Kore'nin askeri istihbarat servisleri için çalışırken para çaldığı ileri sürülüyor.

İddianameye göre sanıklar, Sony'nin hacklenmesi, Bank of Bangladesh'in 81 milyon dolarlık siber soygunu ve WannaCry fidye yazılımının geliştirilmesi de dahil olmak üzere bugüne kadarki en zarar verici siber saldırılardan sorumlu.

Suçlanan üç kişinin, Kuzey Kore'de oldukları düşünülüyor.

Kaynak: star.com.tr