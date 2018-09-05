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3. Köprü yolunda trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'un üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kireç yüklü tır, otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:17
3. Köprü yolunda trafik kazası! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da 3. köprü yolunda seyir halindeki TIR, otomobile çarptığı kazadan, 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kuzey Marmara Otoyolu Boğazköy mevkisinde meydana gelen kazada otoyolda seyreden kireç yüklü TIR, plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyleyan yatarken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

KAZADA OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, TIR sürücüsü ve otomobildeki diğer kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 10:17
  1. İstanbul
  2. Kuzey Marmara Otoyolu
  3. TIR kazası
  4. trafik kazası
  5. Yavuz Sultan Selim Köprüsü

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