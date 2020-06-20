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Yerel

3 kişinin öldüğü feci kaza böyle görüntülendi!

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin çaya uçması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 13:07:00 -
3 kişinin öldüğü feci kaza böyle görüntülendi!

Sedat Uysal (36) idaresindeki 11 AAK 556 plakalı otomobil, ilçenin Kavanören köyü mevkisinde Terme Çayı'na devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Mükerrem (29) ve kardeşi Vedat Uysal (34) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sedat-Mükerrem Uysal çiftinin çocukları Ömer Furkan (14) ile Vedat Uysal'ın çocukları Eslem (4) ve Yaren (8), 112 Acil Servis ekiplerince Şenpazar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vedat Uysal'ın Eskişehir'deki bir hastanede fizik tedavi gördüğü, ailenin memleketleri Cide ilçesi Kıranlıkoz köyüne döndükleri öğrenildi.

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