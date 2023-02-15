3 katlı güvenli yapılar şart! Türkiye coğrafyasının yarısından fazlası risk altında
MTA tarafından Türkiye diri fay haritaları yayımlandı. Türkiye Diri Fay Hatları Haritası'na göre 5,5 ve üzerinde deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor.
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) hazırladığı Türkiye Diri Fay Hatları Haritası üzerinde bulunan iller şunlar: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. Ayrıca birçok ilçe de fay üzerinde bulunuyor.
Türkiye Diri Fay Haritası`na göre Türkiye`de doğrudan diri fay üzerine oturan 42 il ve 110 ilçe bulunuyor.
MTA tarafından hazırlanan Antakya Diri Fay Hatları Haritası.