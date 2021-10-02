3 iyi haber alan Fenerbahçe'ye 1 de kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpiakos yenilgisinin ardından Süper Lig'e dönen Fenerbahçe'ye 3 isimden iyi, 1 isimden kötü haber geldi.

Nazım Sangare ve Serdar Aziz sakatlıklarını atlattı ve takımın bugün yaptığı antrenmanda yer aldı. Demoktatik Kongolu stopoer Marcel Tisserand ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

Olimpiakos maçının kadrosunda yer almayan Mesut Özil'in gribal enfeksiyonu sürdüğü için antrenmanlarda yer almadı. Serdar Aziz bu sezonluk sakatlık nedeniyle 2, Marcel Tisserand ise 5 maç kaçırdı.

Sıradaki rakip Kasımpaşa

Süper Lig'de 7. hafta liderliğe yükselen Fenerbahçe, 8. haftada Ülker Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertli takım 7 maçta 5 galibiyet ve birer mağlubiyet ve beraberlik aldı. 16 puanı bulunan Fenerbahçe, 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.