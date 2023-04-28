3 ile sağanak uyarısı

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre 29 Nisan Cumartesi günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden sonra Batman’ın kuzeyi, Siirt’in doğusu ve Şırnak’ın doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin edildiği bildirildi.

Açıklamada, gün içerisinde devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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