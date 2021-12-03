3 ilde sıcaklık -12'yi gördü! Donuyorlar...

Kars’ta Sibirya soğukları etkili olmaya başladı. Araç sahipleri, araçlarını soğuktan korumak için evlerinde bulunan halı, kilim, battaniye ve paspas gibi malzemeleri araçlarının üzerine sererek soğuktan korumaya çalıştı. Buna rağmen sabah çalışmayan araçlar, motor kısmına sıcak su dökülerek çalıştırıldı.

Kars çayı dondu

Soğuk havanın etkili olduğu şehirde, kent merkezinden geçen Kars Çayı da kısmen dondu. Soğuktan kısmen donan çaydan adeta buz aktı. Kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Erzincan'da dondu

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Gece sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle araçların camları buz tuttu. Sabah iş ve çocuklarını okula götürmek için yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar önce buz tutan araçlarının camını kazıdı.

Erzincan’da soğuyan havayla birlikte kış mevsiminin iyice hissedilmeye başladığını belirten vatandaşlardan Ali Köksal, “Kış ayına girdik. Bugün de çok soğuk bir havayla karşılaştık. Araçların camı buz tutmuş. Çocuğu okula götürmek için yola çıkacaktım bu durumu görünce camları kazıyorum.” dedi.

Soğuk havada dışarıda çalışmak mecburiyetinde olan bazı işçiler ise teneke içerisinde ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Yanan ateşte ellerini ısıtan işçiler, kışın şartların oldukça zorlaştığını belirtti.

Don olayları arttı

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenen bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Erzurum’da 14, Kars’ta 15, Ağrı’da 17, Iğdır’da 3, Erzincan’da 5, Ardahan’da 19, Bayburt’ta 9, Tunceli’de 2 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar ise; Erzurum ve Kars’ta 4, Ağrı’da 5, Iğdır’da 7, Erzincan’da 8, Ardahan’da 2, Bayburt’ta 3 ve Tunceli’de 10 derece olması öngörülüyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları da; Palandöken’de 37, Kop’ta 18, Ergan Kayak Merkezinde 14 santimetre olarak ölçüldü.

Erzurum -17 derece

Erzurum’da Sibirya soğukları etkili oluyor. Gece saatlerinde eksi 17 dereceye düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Camilerin önünde bulunan şadırvanlar buz tutarken, ağaçlarda da buz sarkıtları oluştu. Sabah işe gitmek için otobüs duraklarına giden vatandaşlar, buzla kaplanmış duraklarla karşılaştı. Bazı vatandaşlar ise araç camlarında oluşan buzlanmayı engellemek için battaniyeler kullandı.

Bölge genelinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında Ardahan'ın Göle ilçesinde 22, Erzurum'da 17, Ağrı’da 17, Kars’ta 15, Bayburt'ta 9 derece olarak ölçüldü. Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 37 santimetreye kadar ulaştı.