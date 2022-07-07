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Yerel 3 ilde operasyon! Gözaltılar var
Yerel

3 ilde operasyon! Gözaltılar var

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 09:53:00 -
3 ilde operasyon! Gözaltılar var

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerinin koordinesinde, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ardahan'ın yanı sıra Kars ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 zanlıdan 6'ı gözaltına alındı.

Kente getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Diğer zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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