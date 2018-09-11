3 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 8 gözaltı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ByLock kullandıkları tespit edilen 10 kişinin yakalanması için Balıkesir, Manisa ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.11 Eylül 2018 Salı 11:54
Balıkesir, Manisa ve Çanakkale’de 12 adrese eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. Operasyonda 10 FETÖ şüphelisinden 8'i gözaltına alındı.
2 FİRARİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullandıkları tespit edilen 10 FETÖ şüphelisi için Balıkesir, Manisa ve Çanakkale illerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon yapılması için talimat verdi. Operasyonda 8 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin eşinin İzmir Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY mensubu olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Firari olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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