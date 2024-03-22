3 ilde eğitime kar tatili!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısının ardından başlayan yağışlar Doğu Anadolu'da etkisini arttırarak devam ediyor. Yaşanan yoğun kar yağışının ardından 3 ilde eğitime birer gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesiyle Şırnak'ın 3 ilçesi için de tatil kararı alındı!

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada ise "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı da etkisini sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde de eğitime ara verildiği Şırnak Valiliği tarafından duyuruldu.

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