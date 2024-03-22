  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Irak’ın kuzeyinde PKK hedeflerine hava harekatı: Yerle bir edildiler

Yeniden Refahlı isim 'şaşırmam' diyerek açıkladı: Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar alabilir

Petrol ve gazı tahtından edecek! Türkiye'nin yeni enerji hamlesi Yunanistan'ı salladı

Sabahın erken saatlerinden itibaren ocağın başına geçti: Böyle başkana can kurban... Sevilen başkan kendi elleriyle yemek yapıp dağıttı

Savunmada çığır açıyoruz! Türkiye’nin ilk askeri uçak motoru ateşlendi

81 il imsakiye! Bugün iftar kaçta? Yarın sahur kaçta?

FETÖ detayına dikkat! Öyle bir halt yiyor ki… Ekrem’in yeni model trolü bakın kim çıktı

Başkan Erdoğan yeni rakamları verdi! Kamu bankalarından emeklilere yeni komisyon

Seçime 10 gün kala o ilde dengeleri değiştirecek hamle! Kendi adaylarını çekip AK Parti’ye desteklerini açıkladılar

Yeşilköy’deki İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi’nde etkinlik: SOLOTÜRK, gençlerle buluşacak
Gündem 3 ilde eğitime kar tatili!
Gündem

3 ilde eğitime kar tatili!

Yeniakit Publisher
2024-03-22 06:00:00 - 2024-03-22 04:18:35
3 ilde eğitime kar tatili!

Şiddetli kar yağışının sürdüğü Hakkari, Şırnak ve Sivas'ın Akıncılar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar birer gün süreyle tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar uyarısının ardından başlayan yağışlar Doğu Anadolu'da etkisini arttırarak devam ediyor. Yaşanan yoğun kar yağışının ardından 3 ilde eğitime birer gün ara verildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Sivas'ın Akıncılar ilçesiyle Şırnak'ın 3 ilçesi için de tatil kararı alındı!

Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada ise "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Sivas merkez ve ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı da etkisini sürdürüyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde de eğitime ara verildiği Şırnak Valiliği tarafından duyuruldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı
Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Yaşam

Kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı
Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Yerel

Erzurum ve Kars'ta 26 yerleşim yerinin yolu ulaşım açıldı

Kuraklıkla karşı karşıyaydı! İşte son durum
Kuraklıkla karşı karşıyaydı! İşte son durum

Yaşam

Kuraklıkla karşı karşıyaydı! İşte son durum

Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!
Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

Aktüel

Sivas'ta kar kartpostallık görüntüler oluşturdu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23