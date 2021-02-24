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Gündem 3 ilde DHKP-C ve MLKP teröristlerine operasyon
Gündem

3 ilde DHKP-C ve MLKP teröristlerine operasyon

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütleri DHKP-C ve MLKP teröristlerine yönelik operasyonlarda 5 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 11:01:00 -
3 ilde DHKP-C ve MLKP teröristlerine operasyon

Edinilen bilgiye göre, terör örgütlerine yönelik operasyona aralıksız devam eden İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bu sabaha karşı yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

DHKP-C ve MLKP gibi sol fraksiyonlu terör örgütlerinin İstanbul genelindeki faaliyetlerini adım adım izleyen terör polisi, bu örgütlerin mahalli alan yapılanmalarında faaliyet yürüten, örgüt tarafından düzenlenen korsan gösterilere katılan, terör örgütünün propagandasını yapan ve örgütün devamlılığını sağlamak üzere faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 7 şüpheliyi tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında 7 örgüt üyesinin yakalamadı için bu sabaha karşı İstanbul, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda Diyarbakır’da 1, Kahramanmaraş 1 ve 3’ü de İstanbul’da olmak üzere toplam 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Operasyonda yakalanan E.D., O.V., V.Ç.A., A.A.Ö. ve M.A.G. adlı örgüt üyesi 5 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale incelenmek üzere el konulduğu belirtildi. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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