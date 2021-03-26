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Ekonomi 3 ilde dev Bitcoin operasyonu! Tam 12 milyon TL...
Ekonomi

3 ilde dev Bitcoin operasyonu! Tam 12 milyon TL...

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda değeri 12 milyon TL olan Bitcoin dolandırıcılığı yapan çete çökertildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 08:32:00 - 2021-03-26 08:33:56
3 ilde dev Bitcoin operasyonu! Tam 12 milyon TL...

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

12 milyon TL'lik dolandırıcılık

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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