3. havalimanı yol tarifi

Son yılların en merak uyandırıcı projelerinden biri olan 3. havalimanının, İstanbul ve hatta Avrupa'nın mega yatırımları arasında yer aldığı konu, aynı zamanda büyük bir merak konusuydu. 2013 yılında ihale edilen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan 3. havalimanı ihalesi, IGA yatırımcılarından oluşan Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu'na (OGG) verildi. 22 milyon Euroluk bir rekor ihale fiyatı. 6 ayrı pistten oluşan ve ortalama 150 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunacak olan 3.Havalimanı projesi bitimi ise 2018 yılında olacaktır.

Havalimanından yılda 101,5 milyon yolcu kapasitesi ile çıkacak olan 3. havalimanı, tüm bölümlerin tamamlandığı 200 milyonu aşkın yolcu kapasitesi ile hizmet vermeye hazırlanıyor. İstanbul Atatürk Havalimanı kapasite ve kapasite eksikliğine bir çare olacaktır. 3. Havalimanı çalışmaları 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde devam ediyor. İnşaatın en önemli bölümü olan ana terminal binası da planlanan şekilde yükselmeye başladı. Havadan kaydedilen görüntülerde 1 milyon 300 bin metrekarelik alanda inşaatı devam eden ana terminal binasının meydana çıkmaya başladığı görülüyor.

3.Havalimanına Nasıl gidilir

İstanbul'un 3. Havalimanı, İstanbul'un Yeni Havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz kıyısında olacak. Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında havalimanı 76.5 km2'ye kurulmuştur. 3. Çatalca Havaalanı, Göktürk Arnavutköy kavşağı ve Terkos Gölü'ne yakın bir alanda inşa edilmektedir. 3. Havaalanı, konumu ile en ideal alan. 3. Köprünün bağlantı noktasında olacak ve İstanbul'un en uygun ulaşım aracı olacak olan 3. Havaalanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki mesafe 35 KM'dir. Fakat şuan için ulaşımın ta anlamıyla olmadığı bölgeye projenin bitmesi ile birlikte birçok alternatif gidiş yolu açılacaktır.





Taksim'e 15 dakika uzaklıkta olan havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanacaktır. Raylı sistem olarak, Yüksek Hızlı Tren ile havalimanındaki aktarma istasyonunda sonlanacak. Terminal, raylı sistem aracılığı ile Taksim'e bağlanacak. Bu raylı sistem, eski demir yolu hattının güzergâhından geçirilecek. Böylece, toplu taşıma aracılığıyla İstanbul'un tüm bölgelerinden ulaşım sağlanacak.

3.Havalimanı Konumu

İstanbul'un üçüncü havalimanı, Terkos gölü yakınlarındaki Arnavutköy-Göktürk-Çatalca kavşağı ile 7700 ha Akpınar ve Yeniköy mahalleleri arasındaki kavşakta yer alacak. Atatürk Havalimanı ile İstanbul'un üçüncü havalimanı arasındaki mesafe 35 km. Eski kömür madenlerinin bulunduğu alan toprakla doldurulacak.