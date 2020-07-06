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Aktüel

3 haftalık kızını boğarak katleden cani kadından pes dedirten sözler: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Kayseri'de 3 haftalık kızını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan anne tutuklandı. Emniyetteki ifadesinde, "Uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" diyen vicdansız kadın bir süre sonra işlediği cinayeti itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 12:08:00 -
3 haftalık kızını boğarak katleden cani kadından pes dedirten sözler: Uyurken üzerine yatmış olabilirim

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, 3 haftalık kızı Melek'i boğarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Bülbül (40) tutuklandı. Minik Melek ise toprağa verildi.Olay, dün sabaha karşı Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayşe Bülbül, yaklaşık 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle baba evine geldi. İlçe Devlet Hastanesi'nde 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, doğum sonrası yeniden babasının evine döndü.

Bülbül, çiftçi olan eşiyle birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

Çelişkili ifadeler verdi

Dün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kaldığını söyledi. Babasının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minik Melek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Ayşe Bülbül'ü gözaltına aldı.

"Ben bebeğimi boğdum"

Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Ayşe Bülbül, ilk ifadesinde "Ben, uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim" dedi. Ancak bir süre sonra Bülbül, kızını öldürdüğünü itiraf etti. Ayşe Bülbül'ün, "Ben bebeğimi boğdum" dediği öğrenildi.

Toprağa verildi

Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan 3 haftalık Melek ise, yine dün akşam ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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Yorumlar

Izdırap

Her "öldürdüm" diyen katil değildir. Cani demek için ise bu beyan asla yeterli olamaz. Lütfen bu gibi olaylarda ne yaptığını bilmeyen, bilemeyen bir ANNE olma ihtimalini de düşünerek, "CANİ" yaftasıyla haberleştirmeyin. Çocuk büyüten herkes gayet iyi bilir ki; ilk aylarda ANNELER yorgun ve uykusuz kalırlar ve emzirirken uyuya kalarak ya da uyurken bilinçsizce yanlarındaki bebeklerinin üzerine kapanarak böyle vahim olayların yaşanmasına sebebiyet verebiliyorlar. Beyanları doğru ve "ben öldürdüm" şeklinde olsa da bu onları CANİ yapmaz, yapamaz. Sizler de onlara peşinen "CANİ" diye hitap ederek kendinize yazık etmeyiniz. Zira o ANNELERİN azabını ne eksiltebilirsiniz ne de çoğaltabilirsiniz.
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maraşlı

Lohusa kadınlara karşı biraz daha sakin ve iyi davranmak lazım , çok hassas bir dönem çünkü , yalnız bırakılmamaları gerek
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