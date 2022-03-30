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Dünya 3 gündür söndürülemiyordu! Rivne'deki yakıt deposu söndürüldü
Dünya

3 gündür söndürülemiyordu! Rivne'deki yakıt deposu söndürüldü

Ukrayna’nın Rivne şehrinde Rus askerlerinin saldırısı sonucu yakıt deposunda çıkan yangın, 3 günün ardından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 23:24:00 -
3 gündür söndürülemiyordu! Rivne'deki yakıt deposu söndürüldü

Ukrayna’nın Rivne şehrinde Rus askerlerinin saldırısı sonucu yakıt deposunda çıkan yangın, 3 günün ardından söndürüldü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rivne şehrinde pazartesi günü Rus roketleriyle vurulan yakıt deposunda başlayan yangın 3 günün ardından söndürüldü. Acil Durumlar Servisi ve valiliğe bağlı ekiplerin yoğun mücadelesi sonrasında söndürülen yangına 67 personel ve 17 teknik araçla müdahale edildi.

"Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar"

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Rivne Valisi Vitaliy Koval, "Rivne itfaiyesi pazartesi akşamı roket saldırısıyla vurulan yakıt deposundaki söndürme çalışmalarına devam ediyor. Kontrol altına alındı yangın, yayılmıyor, ancak bir bölgede çalışmalar sürüyor. Yakıt deposu vuruldu, fakat Ukraynalıların ruhunu vuramayacaklar. Zafer bizim olacak, yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullanmıştı.

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