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Yerel 3 gündür haber alınamıyordu, uçurum kenarında böyle bulundu!
Yerel

3 gündür haber alınamıyordu, uçurum kenarında böyle bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişinin cesedi, otomobiliyle düştüğü uçurumda bulundu. Ceset, AFAD ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 16:02:00 -
3 gündür haber alınamıyordu, uçurum kenarında böyle bulundu!

Şaban Yılmaz'ın 2 Ocak'ta kiraladığı otomobilin takip sistemi sinyalinin kesilmesi üzerine, araç kiralama şirketi yetkilileri durumu jandarmaya bildirdi.

Uçuruma yuvarlanmış halde bulundu

Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Yılmaz'ın kiraladığı otomobil Haskızılören Mahallesi'nde yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlanmış olarak bulundu. Ekipler, Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, AFAD ekiplerinin yardımıyla uçurumdan çıkarıldı.

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