  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

3. faz devlet desteği ödemeleri yapıldı mı? e-devlet 1000 TL sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı nerede?

Pandemi sosyal yardım başvurusu yapan vatandaşlar sonuçlar için bekleyiş içerisindeler. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda maddi hasarın giderilmesi ve en az seviyeye indirilmesi amacıyla devlet tarafından vatandaşlara 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal destek parasının 3. Faz ödemeleri için aşamalı olarak açıklanan sonuçlar ise merak ediliyor. E-devlet 1000 TL sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı ve başvuru şartları için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 15:06:00 -
3. faz devlet desteği ödemeleri yapıldı mı? e-devlet 1000 TL sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı nerede?

Pandemi sosyal yardım başvurusu için 3. Faz dönemine ait ödemeler yapılmaya devam ediyor. Coronavirüs salgınından dolayı oluşan ekonomik açığı kapatmak ve vatandaşları rahatlatmak adına devlet tarafından 1000 TL sosyal yardım parası veriliyor. Pandemi sosyal yardım başvurusu şartları neler? sorusunun yanıtı ve e-devlet sosyal yardım sonucu sorgulama ekranı haberimizde…

Pandemi sosyal yardım başvurusu şartları

Sosyal yardım başvurusu sonrasında değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani aynı hane içerisinde olan 5 kişinin başvurması ile 1 kişinin başvurması aynı olmuş oluyor. Aynı aileden yalnızca bir kişiye sosyal yardım ödemesi yapılıyor.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

-Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

-5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

-5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

-İŞKUR İşsizlik Ödeneği’nden faydalananlar,

-İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalananlar

1000 tl sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

Pandemi sosyal destek başvurularını e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurular alınıyor.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı