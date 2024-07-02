'3. Dünya Savaşı' uyarısı yapılmıştı! Alman Bild başlayacağı yeri açıkladı

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan ve hala devam eden savaş Orta Doğu'da gerilimi arttırdı. ABD başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın pek çok ülkesi yaşanan savaştaki tarafını İsrail'den yana kullanırken İsrail'in Lübnan'a saldırıları bölgedeki büyük savaş tehlikesini artırıyor. Türkiye başta olmak üzere ABD, Almanya ve Sırbistan gibi ülkelerden bölgede daha geniş kapsamlı bir savaşa ilişkin uyarılar gelirken Alman gazetesi Bild'in iddiası ortalığı karıştırdı.

Orta Doğu'da büyük savaş riskinin artması ve İsrail'in Lübnan'a olası bir saldırı düzenlemesinin bölgesel ve küresel bir savaşı tetikleyeceğinin açıklanmasının ardından Bild, İsrailli kaynaklardan aldığı bilgilerle İsrail'in savaşın fitilini ateşleyeceğini duyurdu.

"TEMMUZUN ÜÇÜNCÜ YA DA DÖRDÜNCÜ HAFTASI HAREKAT BAŞLAYABİLİR"

Almanya'nın Bild gazetesine konuşan İsrailli diplomatik kaynaklar, temmuz ayı içerisinde İsrail'in Lübnan'a kara harekatı başlatabileceğini iddia etti. Gazeteye konuşan diplomatlar, Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine yönelik saldırılarına son vermemesi halinde İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Lübnan'a harekat başlatacağını belirterek net bir tarihte açıkladı.

Bild'in aktardığı bilgilere göre, Batılı diplomat çevreleri İsrail'in temmuzun üçüncü ya da dördüncü haftasında Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatı başlatacağını belirtti. Son günlerde çok sayıda ülkenin artan gerilimin ardından vatandaşlarının Lübnan'dan ayrılması istediğini hatırlatan Alman gazete, pek çok habere göre İsrail'in sınırdaki kuvvetlerini güçlendirdiğine yazdı.

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3. DÜNYA SAVAŞI AÇIKLAMALARI

Büyük savaşın ilk söylemi 12 Haziran'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından dile getirildi. Sırp lider, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası gerilimin artması ve dünyadaki jeopolitik etkileri değerlendirirken dünyanın çok kısa bir süre içerisinde ciddi bir savaşa sürüklenebileceğini söyledi.

Vucic, İsviçre'de yayımlanan haftalık dergi "Die Weltwoche"ye 12 Haziran'da verdiği röportajda dünya savaşının çıkma ihtimali üzere sorulan soruya, "Üçüncü dünya savaşından söz edemem ama büyük bir çatışmadan söz ediyorum. Ne kadar uzaktayız? Bundan çok uzakta olmadığımıza inanıyorum. Üç ya da dört aydan fazla değil ve bunun daha önce gerçekleşmesi tehlikesi de var" diyerek cevap verdi.

HAKAN FİDAN: 3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR

3. Dünya Savaşı ile ilgili açıklamalardan biri de geçtiğimiz gün Türkiye'den geldi. Habertürk'te gündeme dair konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmelere, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Avrupa'da yükselen aşırı sağa ve Orta Doğu'da yaşanan gerilimlere dikkat çekerek 3. Dünya Savaşı uyarısında bulundu.

Bakan Fidan "Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Bu gerçekten hesabı kitabı yapılmış mesele." ifadelerini kullandı.

FİDAN'DAN SONRA ALMANYA

Hakan Fidan'ın kritik sözlerinin ardından benzer bir açıklama da Alman makamlarından geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ortadoğu'da savaş riskinin her geçen gün arttığını belirterek "Daha fazla acının yaşanmasını önleyebilecek çözümler bulmak için ortaklarımızla birlikte yorulmadan çalışıyoruz. İstenmeyen bir gerilim ve topyekûn savaş riski her geçen gün artıyor." açıklamasında bulundu.

ABD'DEN SAVAŞ UYARISI

Sırbistan, Türkiye ve Almanya'dan gelen 'savaş' uyarılarının ardından ABD de devreye girdi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşın bölgesel bir savaşa dönüşme riski taşıdığını belirterek uyarıda bulundu.

Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile Pentagon'da yaptığı görüşmede karşılıklı saldırıların bölgede savaşın yayılması endişesi oluşturduğuna dikkat çekerek ''Lübnan-İsrail sınırının her iki yakasındaki gerilimi durdurmak için diplomatik çözüme önem veriyoruz. İsrail ile Hizbullah arasındaki bir savaş kolaylıkla bölgesel bir savaşa dönüşebilir.'' dedi.

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