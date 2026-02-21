  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı! HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı' Çeşme talan ediliyor! CHP’de Liyakat Değil, ‘Torpil’ ve ‘Rant’ Düzeni! CHP rüşvetçilerden, tacizcilerden, tecavüzcülerden arınmalı! Skandallar zinciri mahkemeye taşındı İran tarafı çok sinirlenecek: Avrupa Birliği'nde flaş Devrim Muhafızları kararı Aile düşmanı sekülerizmin en büyük silahı Türk dizilerine, bölüm başı 100 bin dolar devlet desteği! Malatya'da korkutan deprem Atina'da "Türkiye" Paniği: Kuşatma Kuzey Afrika'dan Geliyor! ADD’li beyaz yobazların Ramazan hazımsızlığı! Müzakereler Çıkmazda: Tel Aviv ve Washington Hazırlıkta
Dünya 3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!
Dünya

3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!

Amerika Birleşik Devletleri’nin, İran’ın nükleer programına ilişkin “sembolik” uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinden, İran lideri Ali Hamaney ve oğlunu hedef alan senaryolara kadar geniş bir seçenek yelpazesini değerlendirebileceği iddia edildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin, İran’ın nükleer programına ilişkin “sembolik” uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinden, İran lideri Ali Hamaney ve oğlunu hedef alan senaryolara kadar geniş bir seçenek yelpazesini değerlendirebileceği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki gerilim önemli ölçüde tırmanıyor. Dünya gündeminde nefesler tutuldu, taraflar arasındaki hamleler takip ediliyor.

Bu bağlamda ABD kanadından kritik açıklamalar geliyor. Trump İran’la yürütülen nükleer görüşmelere 10-15 hünlük bir süre sınırı koyarken, Tahran’ın nükleer faaliyetlere devam etmesi halinde olumsuz sonuçlar olacağı tehdidinde bulundu.

Öyle ki son gelen bilgilere göre, iki ülke arasındaki gerilim sınırları zorlayacak cinsten. Amerikan haber platformu Axios'a konuşan kıdemli bir ABD'li yetkili, İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu.

 

"OYUN OYNARLARSA SABIRLA KARŞILANMAYACAKLAR"

Yetkili, ABD yönetiminin, İran'ın bomba yapma olasılığının ortadan kalkacağı şekilde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirme izni verilmesi öngörülen bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın somut ve siyasi olarak kabul görebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağına işaret eden yetkili, "Eğer İran bir saldırıyı engellemek istiyorsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapmalı. Eğer oyun oynarlarsa çok sabırla karşılanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

 

HAMANEY VE OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİ SENARYOSU

Öte yandan diğer yetkililer ise Trump'a İran konusunda her senaryonun sunulduğunu, bu seçeneklerden birinin İran lideri Hamaney ve oğlunun öldürülmesi olduğunu da iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını söylemişti.

Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı
Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı

Dünya

Trump'tan İran'a 'müzakere' çağrısı

ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi
ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi

Dünya

ABD Başkanı Trump karar sonrası imzayı attı! Tüm ülkelere yüzde 10 gümrük tarifesi

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız
Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

Dünya

Trump'tan zehir zemberek tehdit: Asarsanız, vurulacaksınız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Kafkasya

İran Trump damadını netenyahu domuz kâfirin oğlunu ve netenyahu'yu gebertme planını devreye alsın ivedilikle
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23