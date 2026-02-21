3. Dünya Savaşı patlak veriyor! Trump'a Hamaney ve oğlunu öldürme planı sunuldu!

Amerika Birleşik Devletleri’nin, İran’ın nükleer programına ilişkin “sembolik” uranyum zenginleştirmeye izin verilmesinden, İran lideri Ali Hamaney ve oğlunu hedef alan senaryolara kadar geniş bir seçenek yelpazesini değerlendirebileceği iddia edildi.

ABD ve İran arasındaki gerilim önemli ölçüde tırmanıyor. Dünya gündeminde nefesler tutuldu, taraflar arasındaki hamleler takip ediliyor.

Bu bağlamda ABD kanadından kritik açıklamalar geliyor. Trump İran’la yürütülen nükleer görüşmelere 10-15 hünlük bir süre sınırı koyarken, Tahran’ın nükleer faaliyetlere devam etmesi halinde olumsuz sonuçlar olacağı tehdidinde bulundu.

Öyle ki son gelen bilgilere göre, iki ülke arasındaki gerilim sınırları zorlayacak cinsten. Amerikan haber platformu Axios'a konuşan kıdemli bir ABD'li yetkili, İran'ın nükleer programı konusunda yürütülen müzakerelere ilişkin iddialarda bulundu.

"OYUN OYNARLARSA SABIRLA KARŞILANMAYACAKLAR"

Yetkili, ABD yönetiminin, İran'ın bomba yapma olasılığının ortadan kalkacağı şekilde "sembolik" düzeyde nükleer zenginleştirme izni verilmesi öngörülen bir öneriyi değerlendirmeye hazır olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın somut ve siyasi olarak kabul görebilecek bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olacağına işaret eden yetkili, "Eğer İran bir saldırıyı engellemek istiyorsa bize reddedemeyeceğimiz bir teklif yapmalı. Eğer oyun oynarlarsa çok sabırla karşılanmayacaklar." ifadelerini kullandı.

HAMANEY VE OĞLUNUN ÖLDÜRÜLMESİ SENARYOSU

Öte yandan diğer yetkililer ise Trump'a İran konusunda her senaryonun sunulduğunu, bu seçeneklerden birinin İran lideri Hamaney ve oğlunun öldürülmesi olduğunu da iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin uranyum zenginleştirmesini sıfırlama talebinde bulunmadığını belirtmiş, müzakereler çerçevesinde iki üç gün içerisinde Washington yönetimine nükleer anlaşma taslağını sunacaklarını söylemişti.