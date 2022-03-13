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Dünya "3. dünya savaşı başlar" diyerek Zelensky'nin teklifini reddettiler
Dünya

"3. dünya savaşı başlar" diyerek Zelensky'nin teklifini reddettiler

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin, Ukrayna'nın uçuşa yasaklı bölge ilan edilmesi talebinin gerçekleştirilemeyeceğini söyleyerek, "3. dünya savaşı başlar" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 07:15:00 -
"3. dünya savaşı başlar" diyerek Zelensky'nin teklifini reddettiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 18. gününde. 3 milyona yakın Ukraynalı mülteci konumunda. Buna rağmen Rus ordusunun saldırılarında sivil kayıplar artımaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın hava saldırılarının durdurulması için ülkesinin hava sahasının uluslararası güçlerce uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istedi.

Ancak ABD'li yetkililer, bunun daha büyük bir savaşa neden olacağını belirterek olumsuz cevap verdi.

Buna karşın, ABD'nin Irak'ta Körfez Savaşı sırasında uyguladığı 36-42 paralelde çuçuş yasağının bir benzerini Rusya gibi bir ülkeye karşı yapmak, bir anlamda Rusya'ya savaş açmak anlamına geliyor.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, El Periodico de Catalunya gazetesine verdiği demeçte,böyle bir şeyin mümkün olamayacağını belirterek şunları söyledi:

"Uçuşa yasaklı bölge istediğinde, bu, onu ihlal eden Rus uçaklarını düşürme kapasitesine ve iradesine sahip olmak anlamına gelir. Bu da mevcut çatışmayı bir 3. dünya savaşına dönüştürmek olur ve bunu yapmak istemediğimiz açık."

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