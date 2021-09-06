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Medya 3 doz aşılı babası koronavirüse yenik düştü! Yeşim Salkım'ın babasına son vedası
Medya

3 doz aşılı babası koronavirüse yenik düştü! Yeşim Salkım'ın babasına son vedası

Yeşim Salkım, 3 doz aşı olduğunu söylediği ve dün koronavirüsten hayatını kaybeden babasını son yolculuğuna uğurladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 16:41:00 - 2021-09-06 16:43:11

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım, Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı’na gönderildi. Cenazeye Yeşim Salkım ve aile üyeleri başta olmak üzere çok sayıda yakını katılım sağladı.

Koronavirüse yenik düştü

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım’ın babası Dursun Salkım 20 gün önce yakalandığı korona virüse yenilmiş, kızı sanatçı Yeşim Salkım ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bugün öğle saatlerinde Üsküdar Şakirin Cami’ye getirilen Dursun Salkım’ın cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı’na götürüldü. Cenazeye Dursun Salkım’ın eşi Sevil Salkım, kızı Yeşim Salkım, oğlu Serhat Salkım ve çok sayıda seveni katılım sağladı. Sanat dünyasından cenazeye katılamayan isimler ise çelenk gönderdi.

Cenaze namazının kılındığı esnada Yeşim Salkım ise gözyaşlarına hakim olamadı.

3 doz aşılı olduğunu açıklamıştı

Yeşim Salkım, babası Dursun Salkım'ın daha önce 3 doz aşı olduğunu duyurmuştu:

3 doz aşılı babam yaşama tutunmaya çalışıyor yanındaki yardımcısı 2 doz #BioNTech sonrası covid oldu evde 2 kadın bir hemşire her gün babamın yanında hastane önermiyorlar solunum azaldı güçlendirmeye çalışıyoruz şimdi işinize bakın benim canımı sıkmayın toptan yazdım.

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