3. doz aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre 18 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar 11 Kasım'dan itibaren hatırlatma dozu aşılarını yaptırabilecek.

Bakan Koca açıklamasında, 8-16 yaş grubundaki çocukların toplam vakalar içindeki oranının yüzde 10 seviyesinde düşüş gösterdiğini de duyurdu.

Aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı randevuları MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden veriliyor.

MHRS nedir?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun olan gün ve saatte istedikleri hekimden kolayca randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistemdir.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulamadır. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Artık vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS ile randevu nasıl alınır?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.