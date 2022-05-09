3 dakika tatlısı tarifi nasıl yapılır? 3 dakika tatlısı nefis ve kolay tarif

3 Dakika Tatlısı

3 Dakika Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

3 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı yağ

4 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı irmik tepeleme

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım su bardağı Antep fıstığı ya da fındık

Şerbeti için (kaynatılmıyor)

1 su bardağından 2 parmak eksik şeker

2,5 su bardağı süt

Üzeri için;

Bol hindistan cevizi.

3 Dakika Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve şeker bir kabin içerisine alarak mikserin yüksek devrinde köpük olana kadar çırpalım. Fıstık haricinde ki malzemeleri ilave ederek çırpıcıyla çırpalım. Daha sonra fıstığı ilave ederek spatulayle karıştıralım. Yağladığımız ufak borcama dökelim. 160 derecede kızarana dek pişirelim. Fırından alarak ilk 5 dakika sıcağı geçtikten sonra şerbetini hepsini dökelim. Buz dolabından 2 saat dinlendirdikten sonra keserek bol hindistan cevizini dökelim ve servis edelim. Afiyet olsun.