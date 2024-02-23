  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ünlü otomobil Chery sektörün başarılı markası: fiyatları ilk kez böyle oluyor! Harekete geçti

Ekrem önde Özgür arkada! Hangisi genel başkan belli değil

Pentagon'dan Türkiye kararı: Türk şirketleri ile yapacağız deyip Türkiye'yi seçtiler

Lübnan Hollanda Büyükelçisi Issa: BM'nin 140'tan fazla üyesi Filistin Devleti'ni tanıdı!

Pavyon hayatı yine can aldı!

Ne diyeceği merak ediliyordu! Putin'den kendisine küfür eden Biden'a cevap

İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!

Japonya'da yetkililer, İsrail'in ilhakı uluslararası hukuka aykırı diyerek açıkladı! Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Bilim insanlarından yeni araştırma: İnsan plasentasıda toksik plastikler çıktı! Detayı akılları resmen kurcaladı

Türkiye dostu Katar'dan müthiş hamle! Helal olsun
Dünya 3 büyük banka ile problem sonrası olay! Ruslar ile o ülke arasında ticaret çatırdıyor mu? İşte sürpriz açıklamalar
Dünya

3 büyük banka ile problem sonrası olay! Ruslar ile o ülke arasında ticaret çatırdıyor mu? İşte sürpriz açıklamalar

Yeniakit Publisher
2024-02-23 02:12:00 - 2024-02-23 03:06:47
3 büyük banka ile problem sonrası olay! Ruslar ile o ülke arasında ticaret çatırdıyor mu? İşte sürpriz açıklamalar

Son haberlerde iki ülkede ikili banka ödeme ticaret konusunda problem yaşamaya başladığına dair konular gündeme geldi. RBC gazetesinde yayınlanan habere göre Bank of China Rus şirketleriyle eskiden olduğu gibi çalışmaya devam ettiklerini açıklayarak İzvestiya'nın haberini yalanladı.

İzvestiya gazetesinin bu sabah duyurduğu habere göre, Rusya'nın Batı yaptırımlarına tabi olan bankalarından yapılan ödeme ve transferler artık Çin'in en büyük üç finans kurumu tarafından kabul edilmemeye başlandı. Yaptırım harici Rus bankalarının işlemlerinde ise herhangi bir sorun çıkarılmıyor.

OLAY SONRASI HABERLER!

Habere göre gazetenin Rus kaynakları, önde gelen bankalar Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) ve Bank of China'nın Rusya'nın yaptırım korkusuyla bu kararı aldıklarını teyit etti.

Bu bankalar Çin'deki varlıklar açısından birinci, ikinci ve dördüncü sırada yer alıyor.

Önde gelen Rus bankalarından bir kaynak, ICBC ve CCB bankalarının, SWIFT, Rus SPFS veya Çin CIPS gibi bankalararası transfer sisteminden hangisi kullanılırsa kullanılsın yaptırım uygulanan bankalardan gelen tüm ödemeleri reddettiğini söyledi.

Çin bankaları durumu "şirket içi politikalarıyla" açıklarken, Rus kaynaklar kısıtlamaların bu yıl başından hemen önce getirildiğini kaydetti.

Bir dizi büyük Rus bankasının Çin'de temsilcilik ofisleri açarak sorunu aşmaya çaışıyor. Örneğin, VTB Şangay'daki şubesi aracılığıyla transferleri yapıyor, yerel mevzuat açısından bakıldığında, Şangay'daki VTB, iki ülke arasında her iki para biriminde ödeme yapan bağımsız bir Çin bankası sayılıyor.

Ocak ayının ortasında Bloomberg, Çin devlet bankalarının Rus müşterileriyle çalışma konusundaki kısıtlamaları sıkılaştırdığını yazmıştı. En az iki banka, savunma sanayi ile işbirliği yapan veya yaptırım uygulanan kişilere yardım edenlerle ilişkilerini kesme adımları atmaya başlamıştı.

Vedomosti'nin haberine göre, Rusya ve Belarus'dan yapılan transferler şubat ayı başında Çin bankası Chouzhou Commercial tarafından da durduruldu.

Whatsapp'tan yeni güncelleme projeleri: Kanallar'a ekleniyor! 'Önce Hadi Bi' izin al! Bu sefer destek devrede
Whatsapp'tan yeni güncelleme projeleri: Kanallar'a ekleniyor! 'Önce Hadi Bi' izin al! Bu sefer destek devrede

Teknoloji

Whatsapp'tan yeni güncelleme projeleri: Kanallar'a ekleniyor! 'Önce Hadi Bi' izin al! Bu sefer destek devrede


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı

Gündem

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk'ü övdü: Türk askeri mesajı! Kırmızı çizgimiz, KAAN'ın uçuşu gururlandırdı

Arap ülkesinden plan! Trabzonspor takımına talip, istiyor! İlgili yeni iddia sosyal medyayı salladı
Arap ülkesinden plan! Trabzonspor takımına talip, istiyor! İlgili yeni iddia sosyal medyayı salladı

Spor

Arap ülkesinden plan! Trabzonspor takımına talip, istiyor! İlgili yeni iddia sosyal medyayı salladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!
Dünya

İtalya'da vatandaş tokat gibi cevap verdi: başörtülü kadınlara saldırdı! Matteo Salvini'ye bir kötü haber daha!

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'ye tepki çığ gibi büyüyor! Sardinya adasında yapılacak seçimler öncesinde başörtüsü ile ilgili çok..
Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak
Ekonomi

Rusya’dan Türkiye’ye ürün transferinde talep! Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasal ürünler satın alacak

Rusya, Türkiye’den çeşitli kimyasallar ithal edecek! Birçok ürün satın alan Rus yetkililerden dikkat çeken bir çıkış geldi. Rusya’dan ilan b..
Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor
Siyaset

Dansözlere taş çıkarttı! Mansur’un geçmişi peşini bırakmıyor

MHP’de siyaset yaptığı süreçte Devlet Bahçeli’yi partisini “CHP’ye benzetmek” ile suçlayan CHP’li Mansur Yavaş’ın “Başka partilerdeki makaml..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23