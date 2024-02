3 büyük banka ile problem sonrası olay! Ruslar ile o ülke arasında ticaret çatırdıyor mu? İşte sürpriz açıklamalar

İzvestiya gazetesinin bu sabah duyurduğu habere göre, Rusya'nın Batı yaptırımlarına tabi olan bankalarından yapılan ödeme ve transferler artık Çin'in en büyük üç finans kurumu tarafından kabul edilmemeye başlandı. Yaptırım harici Rus bankalarının işlemlerinde ise herhangi bir sorun çıkarılmıyor.

Habere göre gazetenin Rus kaynakları, önde gelen bankalar Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) ve Bank of China'nın Rusya'nın yaptırım korkusuyla bu kararı aldıklarını teyit etti.



Bu bankalar Çin'deki varlıklar açısından birinci, ikinci ve dördüncü sırada yer alıyor.



Önde gelen Rus bankalarından bir kaynak, ICBC ve CCB bankalarının, SWIFT, Rus SPFS veya Çin CIPS gibi bankalararası transfer sisteminden hangisi kullanılırsa kullanılsın yaptırım uygulanan bankalardan gelen tüm ödemeleri reddettiğini söyledi.



Çin bankaları durumu "şirket içi politikalarıyla" açıklarken, Rus kaynaklar kısıtlamaların bu yıl başından hemen önce getirildiğini kaydetti.



Bir dizi büyük Rus bankasının Çin'de temsilcilik ofisleri açarak sorunu aşmaya çaışıyor. Örneğin, VTB Şangay'daki şubesi aracılığıyla transferleri yapıyor, yerel mevzuat açısından bakıldığında, Şangay'daki VTB, iki ülke arasında her iki para biriminde ödeme yapan bağımsız bir Çin bankası sayılıyor.



Ocak ayının ortasında Bloomberg, Çin devlet bankalarının Rus müşterileriyle çalışma konusundaki kısıtlamaları sıkılaştırdığını yazmıştı. En az iki banka, savunma sanayi ile işbirliği yapan veya yaptırım uygulanan kişilere yardım edenlerle ilişkilerini kesme adımları atmaya başlamıştı.



Vedomosti'nin haberine göre, Rusya ve Belarus'dan yapılan transferler şubat ayı başında Çin bankası Chouzhou Commercial tarafından da durduruldu.

