3 boyutlu baskı pazarı 2023’te 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Üretimde Paradigma Değişikliği, Artırımsal Üretim, Üç Boyutlu Yazıcılar’ raporunda Türkiye’nin 3 boyutlu baskı pazarı büyüklüğünün 2023’te 49,1 milyon doları bulacağı tahminine yer veriliyor. Rapora göre sanayi şirketleri yüksek maliyetlere rağmen 3 boyutlu yazıcı sistemlerine yatırım yapıyor. Yerli endüstriyel sistemler üretilmesine yönelik girişimler olsa da mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde ithalat bağımlılığının artacağı öngörülüyor.