3 bin anaokulu için her şey tamam

YENİ AKİT ANKARA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarının artırılması için yapılacak olan 3 bin yeni anaokulunun tamamının yatırım programına alındığını açıkladı.

Özer açıklamasında, “Öğrenci sayısının az olduğu kırsal bölgelerde, belde ve köylerde ana sınıfı açılması için 10 öğrenci kriterini 5'e düşürdük. Böylece 12 bin yeni çocuğumuzu ana sınıflarına kavuşturduk. Gelinen noktada atılan adımlarla yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 90'a çıkardık. Süreç çok başarılı şekilde devam ediyor. Yüzde 10'luk bir bariyerimiz kaldı. Bu yılın sonuna kadar çok rahat şekilde 5 yaşta okullaşma oranlarını yüzde 100'e eriştireceğiz. Çalışmalarımız tamamlandı, bundan sonra hızlı şekilde ihaleler ve binalar yapılacak. Okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacını da gidererek hızlı şekilde bu yılın sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya geleceğiz. Dolayısıyla 3-5 yaş aralığında yüzde 40'lar seviyesindeki okullaşma oranımız, yüzde 75'in üzerine çıkacak, yüzde 80'lere varacak. Bu, bir yılda başarılması çok zor bir hedef. Bu hedefi koyduğumuz zaman ülke genelindeki bağımsız anaokulu sayısı 2 bin 872 iken biz 3 bin yeni anaokulunu bir sene içinde yapmayı hedef olarak koyduk. Şu an planladığımız takvimin çok daha önünde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bin anaokulunun arazileri belirlendi

Anaokulu yatırımlarının büyük çoğunluğunun İstanbul'a yapılması yönünde planlamalarının olduğuna işaret eden Özer, "3 bin bağımsız anaokulunun 1.000'ini İstanbul'da yapacağız. Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde İstanbul'a 100 bağımsız anaokulu yapılmasıyla süreç başlamıştı. İstanbul'da yapılacak 1.000 anaokulunun tamamının arazileri belirlendi. Dolayısıyla süreçle ilgili hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.