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Eğitim 3 bin 300 soru yer alıyor! Ortaokullulara yeni kaynak desteği
Eğitim

3 bin 300 soru yer alıyor! Ortaokullulara yeni kaynak desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim kapsamında 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci ünitelerini yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 14:36:00 -
3 bin 300 soru yer alıyor! Ortaokullulara yeni kaynak desteği

Fasiküller, 5, 6 ve 7’nci sınıf düzeylerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler ile 8’inci sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük branşlarının her ünitesi için ayrı bir kitapçık olacak şekilde hazırlandı. Hazırlanan 42 fasikülde 3 bin 300 soru yer alıyor. Fasiküllere “http://odsgm.meb.gov.tr/” adresinden erişilebiliyor.

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