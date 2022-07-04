3 basit malzemeyle dökülen saçlarınızı geri kazanın! Saç çıkaran doğal yöntem

Hatta her iki cinsiyetin de en büyük problemi saç dökülmesi ve kellik. Saç dökülmesi ve kellik, kendimize duyduğumuz güveni etkiler ve kendi hakkımızdaki olumlu bakış açımız yara alır. Eski halimize geri dönmek uğruna çaresizce işe yaramayan sayısız yöntem deneriz.

Marketlerde olan kimyasal tabanlı ürünleri muhtemelen hepimiz kullanmışızdır. Bu ürünler uzun vadeli bir çözüm sunmaktansa sadece zarar verirler. Saç ektirmek bir çözüm olabilir ama bu işlem çok pahalı olduğu için çoğumuzun buna gücü yetmiyor.

İşte size saç dökülmesi için başka yerde bulamayacağınız doğal ve basit bir tarif. Oldukça etkili ve güvenilir bir tedavi şekli. En güzeli de gereken malzemelerin mutfağınızda olan, kolaylıkla bulunan malzemeler olması!

Malzemeler

Bu tarif sadece üç malzeme içeriyor.

2 yemek kaşığı Hint yağı

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı bal

Tüm malzemeleri bir kasede iyice karıştırın. Karışımı önce saçlarınızın köklerine, ardından tüm saçınıza uygulayıp saçınızda 2-4 saat bekletin. Başınızdan akmaması için bir duş bonesi takabilirsiniz.

Ardından saçınızı şampuan ve saç nemlendiriciyle yıkayıp durulayın. Bunu iki ay boyunca haftada bir defa yaparsanız (İki defa yapılması tavsiye ediliyor), saçınızın artık dökülmediğini ve yeni saçların çıkmaya başladığını fark edeceksiniz.

Bu 3 malzeme nasıl yardımcı oluyor?

Yumurta sarısı

Proteinlerle, aminoasitlerle ve besleyici bileşenlerle dolu olan yumurta sarısı saçın daha hızlı ve sağlıklı büyümesi için gereklidir. Yumurta sarısı içinde bulunan biotin, aynı zamanda saç foliküllerini ve saç köklerini besler.

Yumurtanın faydaları nelerdir?

Yumurtadaki A ve E vitaminleri, biyotin ve folat, saç köklerine ihtiyacı olan besinleri sunar. Kalın, gür ve nemli olmasını sağlar. Saçın yapısında %80 oranında protein vardır ve protein açısından zengin olan yumurta bu anlamda faydalıdır.

Hint yağı

Hint yağı binlerce yıldır saç dökülmelerine karşı kullanılıyor. Anti-bakteriyel ve anti-mantar özelliklere sahip. Aynı zamanda kafa derisindeki enfeksiyonlarla, kepekle ve kıl kökü iltihabıyla savaşmaya da yardımcı olur.

Hint yağında bulunan risinoleik asit, kafa derisindeki kan akışını hızlandırır ve saç büyümesini artırır. Araştırmalar Hint yağının yeni saç oluşumunu beş kata kadar artırdığını gösteriyor.

Bal

Muhteşem anti-mantar ve antiseptik özelliklere sahip bir diğer malzeme de bal. Bu güçlü antioksidan, saçınızın tekrar büyümesi için mükemmel bir malzeme. Aynı zamanda saçınız için ideal nemlendirici olarak iş görecek doğal bir parafine sahip.

Tüm bu malzemelerin faydalarını birleştirince, eşsiz bir etkiye sahip saç çıkarma tedavisi ortaya çıkıyor. O eski uzun ve daha güzel saçlarınıza tekrar kavuşabileceksiniz. Kendinize güveniniz de artacak! Tamamen doğal olduğu için yan etkileri konusunda endişelenmenize hiç gerek yok. Hatta sağlık açısından sadece birden fazla olumlu etkisini göreceksiniz.