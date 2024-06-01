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Ekonomi 3 ay peş peşe asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak iddiası! Resmi açıklama geldi
Ekonomi

3 ay peş peşe asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak iddiası! Resmi açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-01 23:25:00 -
3 ay peş peşe asgari ödeme yapanın kartı kapatılacak iddiası! Resmi açıklama geldi

"Kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapanın kartı kapanacak" şeklindeki iddialar üzerine resmi açıklama yapıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'kredi kartına 3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartının kullanıma kapatılacağı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, '3 ay peş peşe sadece 'asgari ödeme' yapan kart sahibinin kartı kullanıma kapanacak' iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK), asgari ödemesini yapan kredi kartı kullanıcılarının kartının kullanımına kapatılmasına yönelik bir çalışmasının veya düzenlemesinin bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yönetmelik gereği bir takvim yılı içerisinde asgari ödeme tutarı, toplam üç kez ödenmeyen kredi kartları nakit kullanımına kapatılmaktadır. Üst üste üç kez asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartları ise hem nakit kullanımına hem de mal ve hizmet alımına kapatılmaktadır. Söz konusu kredi kartlarının limitleri, dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamamakta ve bu tür kartlar nakit kullanımına veya kullanıma kapalı tutulmaktadır. Piyasaların işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."


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