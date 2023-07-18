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Yerel 3 ay önce cezaevinden firar etmişti! Öyle bir yerde yakalandı ki...
Yerel

3 ay önce cezaevinden firar etmişti! Öyle bir yerde yakalandı ki...

Yeniakit Publisher
2023-07-18 09:35:00 -
3 ay önce cezaevinden firar etmişti! Öyle bir yerde yakalandı ki...

Şanlıurfa’da 3 ay önce cezaevinde firar eden 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla bir evin ahırında yakaladı.

'Uyuşturucu ticareti' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan ve 8 yıldır cezaevinde bulunan M.B., 3 ay önce Şanlıurfa Açık Cezaevinden firar etti.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, M.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, M.B.’nin Karaköprü ilçesine bağlı Özgedik Mahallesi'nde bir evde gizlendiğini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, M.B.’yi ahırda yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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