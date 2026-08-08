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Yerel 3 aracın karıştığı kazada acı detay!
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3 aracın karıştığı kazada acı detay!

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Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eskişehir’de otomobil, tır ve belediyeye ait çöp kamyonunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Zümrüt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 26 RF 544 plakalı otomobil ile O.B. idaresindeki 64 NF 359 ve 64 AFG 170 dorse plakalı tır ve S.S.U. idaresindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi’ne ait çöp kamyonu çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki kadın yolcu hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, 26 RF 544 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Zarife Ercan(56) hayatını kaybettiği anlaşıldı. Çarpışmanın şiddetiyle aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan sürücü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen feci kazayla ilgili inceleme başlatılırken, LPG’li olduğu belirtilen otomobil için güvenlik ekiplerinin tedbir aldığı belirtildi.

56'ıncı yaş gününde hayatını kaybetti

Kazada yaşamını yitiren 1970 yılında doğuan Zarife Ercan'ın olay günü doğum günü olduğu ortaya çıktı. Zarife Ercan'ın cenazesi işlemleri için morga kaldırıldı.

Çöp kamyonu sürücüsü tutuklandı

Kazaya karışan Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun şoförü S.S.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uludağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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