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Aktüel

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:32:15 -
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişindeki ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ordu istikametine seyir halinde olan Umut G.’nin kullandığı 55 ACH 284 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil karşı yönden gelen Gökhan K. yönetimindeki 61 DT 953 plakalı otomobile çarparken, bu otomobil de Cemalettin K. idaresindeki 55 H 096 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada sürücü Umut G. yaralanırken, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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