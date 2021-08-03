3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. Peki, 3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?
Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…
3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Çeyrek altın Alış 783,00 Satış 800,00
Gram altın Alış 489 Satış 490
Yarım altın Alış 1.562,00 Satış 1.601,00
Cumhuriyet Alış 3.134,00 Satış 3.193,00