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Ekonomi 3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları
Ekonomi

3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle şaşırtan yükselişlere imza atan altında, hafif çaplı düşüşler meydana gelmeye başladı. Altın alımı yapmak isteyen veya elindeki altını satmak isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını takip etmekte. Peki, 3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-03 20:34:00 -
3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Yaz aylarının gelmesiyle beraber nişan ve düğün sezonu açıldı. Koronavirüs salgının sebebiyle yasaklanan düğünlere izin verilmesiyle birlikte vatandaşlar daha çok gram ve çeyrek altına ilgi göstermeye başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

3 Ağustos çeyrek altın ne kadar? Gram altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları

Çeyrek altın       Alış   783,00    Satış   800,00

Gram altın       Alış    489         Satış     490

Yarım altın    Alış      1.562,00         Satış   1.601,00

Cumhuriyet    Alış    3.134,00          Satış     3.193,00

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