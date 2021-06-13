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Eğitim 2.sınıfa geçenler ne zaman tarama testine alınacak?
Eğitim

2.sınıfa geçenler ne zaman tarama testine alınacak?

Okuma yazma tarama testi ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğrenci genellikle uzaktan eğitime katıldı. 1 Haziran’da ilkokullar yüz yüze eğitime başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1.sınıfa başlayan ve zamanlarının çoğunu uzaktan eğitimle geçiren çocukların, okuma yazma öğrenmelerine ilişkin tarama testleri yapılacak. Peki, okuma yazma tarama testleri ne zaman nasıl yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-06-13 14:25:00 -
2.sınıfa geçenler ne zaman tarama testine alınacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 1.sınftan 2.sınıfa geçecek olan öğrencilere okuma yazma tarama testleri yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından pek çok veli, tarama testlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, okuma yazma tarama testleri ne zaman?

2.sınıfa geçenler ne zaman tarama testine alınacak?

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.

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