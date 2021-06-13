Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde 1.sınftan 2.sınıfa geçecek olan öğrencilere okuma yazma tarama testleri yapılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından pek çok veli, tarama testlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, okuma yazma tarama testleri ne zaman?

2.sınıfa geçenler ne zaman tarama testine alınacak?

Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.