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2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde, inşaat işçileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba buldu. Bugün etkisiz hale getirilecek olan bomba için, bölgeden yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi.

06 Ağustos 2019 Salı 15:01
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu! Binlerce kişi tahliye edildi

Almanya'nın Köln kentinde, 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba daha bulundu. Oyun alanında bulunan bomba bugün etkisiz hale getirilecek

Köln'ün Klettenberg semtinde bir oyun alanında inşaat işçileri, 2’nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba buldular. Geisberg Caddesi’nde yer alan bir evin karşısındaki oyun alanında bulunan İngiliz menşeli bomba, bugün etkisiz hale getirilecek.

2 bin 800 kişi tahliye edildi

Semtte 500 metrekarelik alan riskli bölge olarak belirlenirken, çevredeki yollar polis tarafından trafiğe kapatılarak kordon altına alındı. Mahallede oturan yaklaşık 2 bin 800 kişi tahliye edildi.

Almanya’da yıl içerisinde muhtelif park ve yerleşim alanlarında 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulundu. Bulunan bombalar bomba uzmanı özel ekipler tarafından kontrollü bir şekilde etkisiz hale getiriliyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:01
  1. Almanya
  2. Köln
  3. 2’nci Dünya Savaşı
  4. Klettenberg
  5. patlamamış bomba

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