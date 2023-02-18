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Gündem 296. saatte enkazdan çıkartıldı! Mucize gibi kurtuluşun ardından ilk isteği bakın ne oldu
Gündem

296. saatte enkazdan çıkartıldı! Mucize gibi kurtuluşun ardından ilk isteği bakın ne oldu

Hatay'da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı. O anlarda enkaz altındaki vatandaşın ekiplerden ilk isteği su oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 14:08:00 - 2023-02-18 14:09:25
296. saatte enkazdan çıkartıldı! Mucize gibi kurtuluşun ardından ilk isteği bakın ne oldu

Hatay'da depremin 296. saatinde arama kurtarma ekiplerinin Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile ilk teması kameraya yansıdı. O anlarda enkaz altındaki vatandaşın ekiplerden ilk isteği su oldu.

Edinilen bilgilere göre, Hatay'da Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi Kanatlı apartmanında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, termal kamera ve hassas dinleme cihazlarıyla yaptıkları incelemede ses tespit etti. Aralarında Kırgız arama kurtarma ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda ekip, enkazda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

296. saatte sağ çıkarıldılar

Ekipler depremin 296. saatinde Suriye uyruklu Semir Muhammed Accar ile birlikte 1 kadın ve 1 çocuğu enkazdan canlı olarak çıkarttı. Kurtarılanlar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin Semir Muhammed Accar ile enkaz altında ilk teması cep telefonu kameralarına yansıdı. Accar'ın enkaz altında kalan diğer kişilerle ilgili ekiplere bilgi vermeye çalıştığı ve su istediği görüldü.

 

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