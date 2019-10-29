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İSLAM

29.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

2019-10-29 08:04:00 -
29.10.2019 Günün âyet ve hadisi



وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin."

 (Hûd Suresi, âyet: 85)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   



(Fotoğraf film sahnesinden alınmıştır.)

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'ûndur."

(Tirmizi, Birr 27)

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Yorumlar

ali fuat

fotoğrafı vermeseydiniz Ayetin manasını anlamayacaktık sağolun teşekkür ederiz.
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ali fuat

fotoğrafı vermeseydiniz Ayetin manasını anlamayacaktık sağolun teşekkür ederiz.
  • Yanıtla
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