29.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْم۪يزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak başkalarına zarar vermeyin."
(Hûd Suresi, âyet: 85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
(Fotoğraf film sahnesinden alınmıştır.)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Mü'mine zarar veren veya hile yapan mel'ûndur."
(Tirmizi, Birr 27)