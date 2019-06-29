29.06.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَلَوْ شَٓاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَۙ
"Rabbin dileseydi insanları elbette tek bir ümmet yapardı. Fakat onlar hep ihtilâf içinde olacaklardır."
(Hûd Suresi, âyet:118) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Yemek hazırken veya tuvalete gitme ihtiyacı varken kılınan namaz tam olmaz (sevabı azalır).”
(Müslim, Mesâcid, 17)
YORUM YAZ