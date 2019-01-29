29.01.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...29 Ocak 2019 Salı 08:33
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
وَالَّذ۪ينَ اِذَٓا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَاماً
"Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.
Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur."
(Âl-i İmrân Suresi, ayet:85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"İblis (şeytan), karargahını denizde kurar. Sonra insanları aldatmak için askerlerini bölük bölük onların üzerine gönderir. İblisin askerlerinin rütbece en yukarı olanı, fitnesi en fazla olanıdır. Onlardan birisi iblise gelir ve 'Şöyle şöyle yaptım.' der. İblis ona,"
'Sen hiçbir şey yapmış sayılmazsın.' diye karşılık verir. Bir diğeri gelir,
'Filan kimsenin karısı ile arasını açıncaya ve aile yuvasını dağıtıncaya kadar yakasını bırakmadım.' der. İblis bu askerini kendisine yaklaştırır ve
'Sen ne kadar iyi bir askersin.' diyerek iltifatta bulunur."
(Müslim, münafıkûn 67; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III/314)
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