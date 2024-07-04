  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 29 ilde FETÖ operasyonu! 108 şüpheli yakalandı
Gündem

29 ilde FETÖ operasyonu! 108 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 18:11:00 -
29 ilde FETÖ operasyonu! 108 şüpheli yakalandı

29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonlarında 108 şüpheli yakalandı. Ayrıca, operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile bazı dijital materyallerin ele geçirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında 108 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Adıyaman, Antalya, Aksaray, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Malatya, Mersin, Muş, Sakarya, Sinop, Siirt, Şırnak, Tokat ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-20" operasyonlarında şüphelilerin; Örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklandıkları ve ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi" dedi.

Operasyonlar kapsamında, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile bazı dijital materyallerin ele geçirildiği açıklandı.

Operasyonları katılan polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı! İşte yeni sahibi
FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı! İşte yeni sahibi

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FETÖ firarisi Akın İpek'in yalısı 1 milyar 100 milyon liraya satıldı! İşte yeni sahibi

Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı
Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Gündem

Eylem Tok kararından sonra FETÖ'cüler panikledi! Vatan hainlerini korku sardı

Koç Üniversitesi Çipras'tan başka kimse kalmamış mıydı? Çok sert FETÖ tepkisi
Koç Üniversitesi Çipras'tan başka kimse kalmamış mıydı? Çok sert FETÖ tepkisi

Gündem

Koç Üniversitesi Çipras'tan başka kimse kalmamış mıydı? Çok sert FETÖ tepkisi

Kayseri'de FETÖ ve Mossad, Suriye'de PKK/YPG devreye girdi! Provokatörler zehir saçıyor
Kayseri'de FETÖ ve Mossad, Suriye'de PKK/YPG devreye girdi! Provokatörler zehir saçıyor

Gündem

Kayseri'de FETÖ ve Mossad, Suriye'de PKK/YPG devreye girdi! Provokatörler zehir saçıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23