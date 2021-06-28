29 Haziran altın fiyatları çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar?

Atın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Haziran 2021 altında son durum...

29 Haziran altın fiyatları

Son yıllarda yatırımcıların gözdesi haline gelen altının güncel fiyatları günlük değişimlere uğruyor. Bu durum binlerce kişinin arama motorlarında "Gram altın kaç TL oldu? Merkez bankası gram altın kaç lira? Gram altın ne kadar?" sorgularını yapmasına sebep oluyor. İşte son dakika altın fiyatları...

An itibariyle güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın Alış: 492,23

Satış: 496,66

Çeyrek altın Alış: 798,16 Satış: 814,82 TL'den satışa sunuluyor.

Cumhuriyet altını alış: 3.284,44

Cumhuriyet altını satış: 3.319,03

Yarım altın alış: 1.596,62

Yarım altın satış: 1.629,91

Tam altın alış: 3.193,17

Tam altın satış: 3.226,70

Ata altın alış: 3.284,17

Ata altın satış: 3.318,67