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Gündem 29 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

29 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugün 72 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise; 10 bin 99'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 19:07:00 -
29 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs’ün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin verileri paylaştı.

Türkiye’de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu.

1 günde 72 vefat

 

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam vefat sayısı ise; 10 bin 99'a yükseldi.

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