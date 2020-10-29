29 Ekim'e ait Türkiye'nin koronavirüs bilançosu açıklandı
Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bugün 72 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Toplam vefat sayısı ise; 10 bin 99'a yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs’ün (Kovid-19) Türkiye’deki güncel durumuna ilişkin verileri paylaştı.
Türkiye’de son 24 saatte 134 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 319 kişiye hastalık tanısı konuldu.
1 günde 72 vefat
Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybederken toplam vefat sayısı ise; 10 bin 99'a yükseldi.