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Gündem 29 Ekim'de bankalar açık mı?
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29 Ekim'de bankalar açık mı?

29 Ekim'de bankalar açık mı? sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu başlıkları arasında olacak. 28 Ekim'de bankalar tatil mi çalışıyor mu? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:51:00 -
29 Ekim'de bankalar açık mı?

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre yarın resmi dairelerde, kamu kuruluşlarında ve bazı özel sektör ağlarında çalışma düzeni yarım gün şeklinde olacak. Peki, bankalar yarın açık olacak mı?

29 Ekim'de bankalar açık mı?

Yarının yarım gün olması nedeniyle bankalar da yarım gün hizmet verecek. 28 Ekim Çarşamba sabah 09:00'da açılacak bankalar 12:30'da kapanacak ve 30 Ekim Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak. Cumhuriyet bayramının olduğu 29 Ekim Perşembe de bankalar kapalı olacak.

Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank gibi kamu bankalarının yanı sıra Yapı Kredi, Garanti Bankası, QNB Finansbank, ING Bank, Akbank gibi özel bankalar da 28 Ekim Çarşamba günü yarım gün çalışıp yarım gün tatil olacak. Bankaların öğle tatiline kadar açık olacağı ifade edildi. Bankalar 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

Aynı şekilde noterlerin de yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor. Noterler de tıpkı bankalar gibi yarın öğlene kadar açık olacak. 28 Ekim Çarşamba günü öğlene kadar açık olacak noterler 29 Ekim Perşembe tamamen kapalı olacak.

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