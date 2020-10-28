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Gündem 29 Ekim kargolar çalışıyor mu?
Gündem

29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim'de kargolar açık mı? |Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 29 Ekim resmi tatil. Milyonlarca kişi 29 Ekim Perşembe günü kargoların açık olup olmadığını araştırıyor. | Bugün kargolar açık mı? | 29 Ekim'de kargo gelir mi?

Yeniakit Publisher
2020-10-28 17:49:00 -
29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk günlük resmi tatil başladı. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil. Bu sebeple pek çok vatandaş 29 Ekim'de kargoların açık olup olmadığını merak ediyor.

29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil. 29 Ekim’in remi tatil olması sebebiyle devlet daireleri, bankalar, noterler, eczaneler ve hastane poliklinikleri hizmet veremeyecek. Eczaneler nöbet sistemine göre çalışacak, hastanelerde ise acil servisler hizmet verecek. Resmi tatil olduğu için kargo şirketleri de 29 Ekim’de çalışmayacak. Teslimatlar sonraki günlere kalacak.

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