29 Ekim bankalar kapalı mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk günlük resmi tatil başladı. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün resmi tatil. Bu sebeple pek çok vatandaş 29 Ekim'de kargoların açık olup olmadığını merak ediyor.

29 Ekim kargolar çalışıyor mu?

29 Ekim Perşembe günü resmi tatil. 29 Ekim’in remi tatil olması sebebiyle devlet daireleri, bankalar, noterler, eczaneler ve hastane poliklinikleri hizmet veremeyecek. Eczaneler nöbet sistemine göre çalışacak, hastanelerde ise acil servisler hizmet verecek. Resmi tatil olduğu için kargo şirketleri de 29 Ekim’de çalışmayacak. Teslimatlar sonraki günlere kalacak.