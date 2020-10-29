29 Ekim EBA TV ders var mı? 29 Ekim EBA ders programı
EBA 29 Ekim ders var mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk günlük resmi tatil verildi. Hal böyle olunca uzaktan eğitimini sürdüren milyonlarca öğrenci 29 Ekim Perşembe günü EBA TV'den ve canlı yayından ders olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte, 29 Ekim EBA TV yayın akışı.
29 Ekim EBA ders programı | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle 1,5 gün resmi tatil verildi. 29 Ekim’in resmi tatil olması sebebiyle öğrenciler ve veliler bugün canlı ders olup olmadığını, EBA TV’de hangi derslerin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, bugün uzaktan eğitim var mı?
29 Ekim EBA TV ders var mı? 29 Ekim EBA ders programı
29 Ekim resmi tatil olduğu için bugün öğrenciler ders yapmayacak. EBA TV’de Cumhuriyet Bayramı’na yönelik içerikler yayınlanacak. İşte, EBA TV yayın akışı: