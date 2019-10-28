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İSLAM

28.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

2019-10-28 07:26:00 -
28.10.2019 Günün âyet ve hadisi



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَٓاءَ كَرْهاًۜ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَٓا اٰتَيْتُمُوهُنَّ اِلَّٓا اَنْ يَأْت۪ينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْـٔاً وَيَجْعَلَ اللّٰهُ ف۪يهِ خَيْراً كَث۪يراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

" Ey iman edenler! Kadınlara zorla vâris olmanız size helâl değildir.

  Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmek için -evlenme ve boşanma     konusunda- engel çıkarmayın.

 Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah’ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz."

 (Nisa Suresi, âyet: 19)    (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“Bana Cehennem gösterildi. Cehennemliklerin çogunu kadınların meydana getirdigini gördüm." buyurdu. 

 Kadınlar 'Ne yüzden ya Rasûlallah' diye sordular.

 Peygamberimiz, 'Çok lanet okuduklari ve iyi geçimli kocalarına karsi nankörlük ettikleri için' diye cevap verdi."

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Yorumlar

Mustafa

Hadislerin kaynaklarını yazabilirseniz seviniriz. Böyle bir hizmet verdiğiniz için de teşekkür ederiz.
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