28.01.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...28 Ocak 2019 Pazartesi 09:02
VAHYİN DİLİNDEN:
(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla)
"Kim İslâm’dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o âhirette ziyan edenlerden olacaktır."
(Âl-i İmrân Suresi, ayet:85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Mü’min, günahını, üzerine yuvarlanmasından korktuğu bir dağ zanneder.
Günaha dadanmış kişi, günahını burnunun ucuna konmuş, ona bir şey söylediğinde uçacak bir sinek gibi görür."
(Buharî,De’avât,4)
YORUM YAZ