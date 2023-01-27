280 adet Leopard Tankı modernize edilecek!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde icra ettiği harekatlar sonrasında, acil harekat ihtiyacı kapsamında Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki ana muharebe tanklarının modernize edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 170 adet M60T Tankı, FIRAT-M60T Projesi kapsamında modernize edildi.

Yine acil harekat ihtiyacı kapsamında 40 adetten fazla Leopard 2A4 Tankı, Roketsan üretimi T1 Zırh Sistemi ile modernize edildi ve Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiler. Ancak Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan Tanklara İlave Yetenekler Kazandırılması (TİYK) Projeleri kapsamında; M60TM, Leopard 2A4 ve M60A3 Tankları tekrar modernize edilecekler.

TİYK Projesi kapsamında gerçekleştirilecek modernizasyonlar ile tanklara hem ilave zırh entegrasyonu gerçekleştirilecek hem de atış kontrol sistemleri başta olmak üzere birçok elektronik alt sistemleri yenilenecek ve ilave sistemler entegre edilecek.

280 Adet Leopard 2A4’e Modernizasyon

Şimdiye kadar T1 Ek Zırh Sistemi ile donatılmış 40’dan fazla Leopard 2A4 Tankı, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi. TİYK Leopard 2A4 Projesi ile ise 2023 yılında 80 adet ve 2026 yılında ise 160 adet Leopard 2A4 Tankı modernize edilecek. Aynı zamanda T1 Zırh Sistemi ile modernize edilen 40’dan fazla Leopard 2A4 Tankı da TİYK-LEO2A4 standardında yükseltilecekler yani elektronik alt sistemleri değiştirilecek.

Projenin kapsamı ise şu şekilde: Atış Kontrol Sistemi, Aktif Koruma Sistemi, Modüler Zırh Koruması, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, Yakın Mesafe Gözetleme Sistemi, Tank Sürücü Görüş Sistemi, Yardımcı Güç Grubu, Tank Komuta Kontrol Bilgi Sistemi, Tank Lazer Uyarı Sistemi, Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi, Koruma Astarı, Yaşam Destek Sistemi

Programın sonunda, Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Leopard 2A4 Tankları’nın 280 adedi (tamamına yakını) modernize edilmiş olacak.

T1 Zırh Sistemi

Leopard 2A4 tanklarına eklenen pasif kompozit zırhlarla, patlayıcı reaktif zırhlarla ve kafes zırhlarla beraber tankın hassas noktalarının koruması arttırıldı. T1 ek zırh paketiyle beraber tanka 6.33 ton fazladan ağırlık eklendi. Zırh paketiyle beraber Leopard 2A4 tanklarının muharebe ağırlığı 61.33 tona ulaştı. T1 zırh paketinin düşük ağırlığı sayesinde tankın mobilitesinde minimum kayıp yaşandı ve modernize edilen tanklar, mobilite testlerinden başarıyla geçtiler.

Roketsan TİYK-LEO2A4 Projesi kapsamında ise Leopard 2A4 tankları için geliştirdiği zırh çözümüyle beraber aktif koruma sistemlerinin entegrasyonunu da öneriyor. Leopard 2A4 Hibrit Koruma Çözümü adı verilen paket içerisinde TİYK-LEO2A4 projesinde kullanılan T1 Ek Zırh Sistemiyle beraber ASELSAN üretimi PULAT Aktif Koruma Sistemi de yer alıyor. PULAT’ın entegrasyonuyla beraber tankın hassas noktaları minimalize edilecek ve tank her açıdan korumaya alınacak.

Hem PULAT hem de T1 Ek Zırh Sistemi, Kara Kuvvetleri tarafından sahada aktif olarak kullanılan sistemler.

TİYK-LEO2A4 projesi sonuçlandığında, Leopard 2A4 tanklarının ASELSAN tarafından ortaya çıkarılmış Leopard 2A4 NG’ye benzer bir kabiliyet artışı yaşayacağı üzerinde duruluyor.

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